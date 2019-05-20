PlayStack выпустит VR-игру по вселенной «Доктора Кто» Евгения Блинова 20.05.2019 Игры, Новости, Яндекс 146 0 минут на чтение Британский издатель PlayStack выпустит VR-игру по вселенной «Доктора Кто». Компания уже показала первый тизер и красочные скриншоты. За разработку отвечает студия Maze Theory. По сюжету Доктор оказывает на краю Вселенной, где бушует смертельный вирус, способный уничтожить ткань реальности. Игроки прогуляются по уже знакомым и совершенного новым мирам, чтобы найти кристаллы времени. Играть предстоит за одного из спутника Тринадцатого Доктора. Основной миссией будет спасение Повелителя времени от неизвестных сил. В наличие звуковая отвёртка, головоломки и классические враги. Релиз запланирован на сентябрь этого года на платформах PlayStation VR, Oculus Rift, Oculus Quest, HTC Vive и Vive Cosmos. Точная дата пока неизвестна. Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Евгения БлиноваМеня зовут Женя, но редакторы зовут меня делать опечатки. В детстве любила Леголаса, выросла — научилась стрелять из лука.Показать комментарии () Комментарии (Правила дискуссии) Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта. Правила участия в обсуждении Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил. Подпишитесь на нашу рассылку! Самое интересное из мира фантастики — коротко. Я хочу подписаться на: Еженедельные новости фантастики Ежедневные новости фантастики Даю согласие на обработку моих персональных данных и принимаю пользовательское соглашение сайта. Оставьте это поле пустым, если вы человек: