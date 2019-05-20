Британский издатель PlayStack выпустит VR-игру по вселенной «Доктора Кто». Компания уже показала первый тизер и красочные скриншоты. За разработку отвечает студия Maze Theory.

По сюжету Доктор оказывает на краю Вселенной, где бушует смертельный вирус, способный уничтожить ткань реальности. Игроки прогуляются по уже знакомым и совершенного новым мирам, чтобы найти кристаллы времени.

Играть предстоит за одного из спутника Тринадцатого Доктора. Основной миссией будет спасение Повелителя времени от неизвестных сил. В наличие звуковая отвёртка, головоломки и классические враги.

Релиз запланирован на сентябрь этого года на платформах PlayStation VR, Oculus Rift, Oculus Quest, HTC Vive и Vive Cosmos. Точная дата пока неизвестна.

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Евгения Блинова
Евгения Блинова
Меня зовут Женя, но редакторы зовут меня делать опечатки. В детстве любила Леголаса, выросла — научилась стрелять из лука.
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