Британский издатель PlayStack выпустит VR-игру по вселенной «Доктора Кто». Компания уже показала первый тизер и красочные скриншоты. За разработку отвечает студия Maze Theory.

По сюжету Доктор оказывает на краю Вселенной, где бушует смертельный вирус, способный уничтожить ткань реальности. Игроки прогуляются по уже знакомым и совершенного новым мирам, чтобы найти кристаллы времени.

Играть предстоит за одного из спутника Тринадцатого Доктора. Основной миссией будет спасение Повелителя времени от неизвестных сил. В наличие звуковая отвёртка, головоломки и классические враги.

Релиз запланирован на сентябрь этого года на платформах PlayStation VR, Oculus Rift, Oculus Quest, HTC Vive и Vive Cosmos. Точная дата пока неизвестна.