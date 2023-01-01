По Raid: Shadow Legends выйдет фэнтезийный мультсериал

YouTube выпустит фэнтезийный анимационный мини-сериал по вселенной Raid: Shadow Legends — с подзаголовком Call of the Arbiter.
Всего в шоу будет 10 эпизодов, каждый примерно по пять минут. Шоураннер — Джей Олива, режиссёр анимационных полнометражек и сериалов по Marvel и DC.
Действие развернётся в фэнтезийном мире вокруг древнего стража, который пытается призвать на помощь невероятных чемпионов прошлого.
Премьера — 18 мая.
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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