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По роману «Путешествия Гулливера» выпустят сериал

Андрей Квасков
23 января 16:00
129
1 минута на чтение
Сатирико-фантастический роман Джонатана Свифта «Путешествия Гулливера» адаптируют в формате сериала.

Создателем и сценаристом шестисерийного шоу «Гулливеры» (The Gullivers) выступит лауреат «Эмми» и BAFTA писатель Том Бидвелл («Обитатели холмов»).

Исходя из слов автора, история будет показана глазами жены и детей Гулливера в XXI веке, когда они отправляются на спасение.

Даты выхода у сериала пока нет. Роман Свифта адаптировали чуть больше десятка раз, в том числе и в СССР. Последней экранизацией стал фильм 2010 года с Джеком Блэком в главной роли.

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Андрей Квасков
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