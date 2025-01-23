По роману «Путешествия Гулливера» выпустят сериал





Создателем и сценаристом шестисерийного шоу «Гулливеры» ( The Gullivers) выступит лауреат «Эмми» и BAFTA писатель Том Бидвелл («Обитатели холмов»).





Исходя из слов автора, история будет показана глазами жены и детей Гулливера в XXI веке, когда они отправляются на спасение.





Даты выхода у сериала пока нет. Роман Свифта адаптировали чуть больше десятка раз, в том числе и в СССР . Последней экранизацией стал фильм 2010 года с Джеком Блэком в главной роли.