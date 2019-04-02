Компания Skydance Entertainment заключила соглашение на несколько лет со студией Hunters Entertainment на издание настольной ролевой игры по вселенной «Видоизменённого углерода».

Пока что никаких подробностей о проекте почти и нет. По плану, книга правил должна увидеть свет в «цифре» и печатном виде в 2020 году, а в 2019-м студия собирается выйти на Kickstarter. Видимо, там же авторы и расскажут детали об игровой системе.

«Видоизменённый углерод» — научно-фантастический роман Ричарда Моргана, изданный в 2002 году. Действие книги разворачивается в далёком будущем, в котором человечество освоило межзвёздные путешествия и перемещение сознания между телами-оболочками. Главный герой — Такеши Ковач, бывший солдат ООН. Его нанимает некий богатый гражданин, чтобы расследовать собственную смерть.

Вселенная Моргана стала известной во многом благодаря сериальной адаптации от Netflix, в которой главную роль исполнил Юэль Киннаман. Сервис продлил шоу на второй сезон (конкретной даты выхода пока нет), а Киннамана в продолжении заменит Энтони Маки (Сокол из «Мстителей»).

Судя по всему, Skydance намерена активно развивать НФ-вселенную «Углерода» в разных медиаформатах. Ранее Netflix рассказал, что готовит спин-офф в виде аниме-сериала с другими персонажами.