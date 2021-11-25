Победители конкурса рассказов НФ-рассказов памяти Станислава Лема

25 ноября в пресс-центре «Интерфакса» прошла церемония объявления победителей конкурса научно-фантастических рассказов памяти Станислава Лема. Конкурс был приурочен к 100-летию со дня рождения писателя.

Этот конкурс организовало Посольство Республики Польша в РФ при участии историка фантастики, журналиста, автора МФ и соучредителя премии «Новые горизонты» Сергея Шикарева. Тема конкурса — мир в 2121 году.

Запись прямой трансляции:

И вот кто победил:

1-е место (и награда 40 000 рублей): Артём Хлебников «Потери»

2-е место (20 000 рублей): Владимир Березин «Сайт без урла»

3-е место (10 000 рублей): Михаил Гаёхо «Анна»

Победителей определили члены жюри, куда входят фантасты, исследователи фантастики, футурологи, деятели культуры и специалисты в сфере новых технологий.

Дмитрий Бак — директор Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля,

Василий Владимирский — критик, литературный обозреватель,

Евгений Кузнецов — венчурный инвестор, футуролог, Singularity University Ambassador,

Андрей Лисицкий — директор Библиотеки имени Ф.М. Достоевского,

Сергей Попов — астрофизик, профессор РАН,

Константин Фрумкин — футуролог, главный редактор журнала «Инвест-Форсайт».

Председатель жюри — литературный критик Галина Юзефович.

А в самой пресс-конференции участвовали Галина Юзефович, Сергей Попов, Василий Владимирский, главный редактор Bookmate Originals Полина Бояркина и посол Республики Польша в РФ Кшиштоф Краевски.