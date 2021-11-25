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    #конкурсы и премии

    Победители конкурса рассказов НФ-рассказов памяти Станислава Лема

    25 ноября 2021
    25.11.2021
    1139
    1 минута на чтение
    #конкурсы и премии
    Все финалисты конкурса НФ-рассказов памяти Станислава Лема

    25 ноября в пресс-центре «Интерфакса» прошла церемония объявления победителей конкурса научно-фантастических рассказов памяти Станислава Лема. Конкурс был приурочен к 100-летию со дня рождения писателя.

    Этот конкурс организовало Посольство Республики Польша в РФ при участии историка фантастики, журналиста, автора МФ и соучредителя премии «Новые горизонты» Сергея Шикарева. Тема конкурса — мир в 2121 году.

    Запись прямой трансляции:

    И вот кто победил:

    • 1-е место (и награда 40 000 рублей): Артём Хлебников «Потери»
    • 2-е место (20 000 рублей): Владимир Березин «Сайт без урла»
    • 3-е место (10 000 рублей): Михаил Гаёхо «Анна»

    Победителей определили члены жюри, куда входят фантасты, исследователи фантастики, футурологи, деятели культуры и специалисты в сфере новых технологий.

    • Дмитрий Бак — директор Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля,
    • Василий Владимирский — критик, литературный обозреватель,
    • Евгений Кузнецов — венчурный инвестор, футуролог, Singularity University Ambassador,
    • Андрей Лисицкий — директор Библиотеки имени Ф.М. Достоевского,
    • Сергей Попов — астрофизик, профессор РАН,
    • Константин Фрумкин — футуролог, главный редактор журнала «Инвест-Форсайт».

    Председатель жюри — литературный критик Галина Юзефович.

    А в самой пресс-конференции участвовали Галина Юзефович, Сергей Попов, Василий Владимирский, главный редактор Bookmate Originals Полина Бояркина и посол Республики Польша в РФ Кшиштоф Краевски.

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