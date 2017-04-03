Завершилась семнадцатая международная литературная конференция по вопросам фантастики «Роскон». Она проходила с 30 марта по 2 апреля в пансионате «Лесные дали». Конференцию посетили отечественные авторы, журналисты и представители издательств.

Комитет жюри вручил несколько наград — в том числе и книгам, о которых мы рассказывали на сайте и в журнале. Фантастический роман Сергея Лукьяненко о зомби «Кваzи» получил 3-е место в номинации «Лучший роман». На 3-м месте среди «Лучших рассказов/повестей» оказался рассказ Евгения Лукина «Витёк с планеты Земля и его питомец» из сборника «Грехи наши тяжкие» (та самая книга с мемами на обложке!). А роман Вячеслава Рыбакова в жанре псевдоальтернативной истории «На лохматой спине» получил премию «Час быка». Эту награду вручают за «самое социально ориентированное произведение».

Но всех поразил — в буквальном и переносном смысле — победитель в номинации «Фантаст года». Эта премия вручается автору с самыми крупными тиражами. И в этот раз награду дали Елене Звёздной, писательнице в жанре женского фэнтези. Если у вас хватит смелости, можете даже почитать наш обзор на одну из её книг или посмотреть запись церемонии вручения.

Вот полный список:

  • Лучший роман, 1-е место — Милослав Князев «Полный набор. Наследие древних»
  • Лучший роман, 2-е место — Ник Перумов, Дарья Зарубина «Верное слово»
  • Лучший роман, 3-е место — Сергей Лукьяненко «Кваzи»
  • Лучшая повесть/рассказ, 1-е место — Олег Дивов «Холод, голод, интеллект»
  • Лучшая повесть/рассказ, 2-е место — Дарья Зарубина «Тишина под половицами»
  • Лучшая повесть/рассказ, 3-е место — Евгений Лукин «Витёк с планеты Земля и его питомец»
Объявлены победители премии «РосКон-2017» 1

Фрагмент той самой обложки

  • Премия им. Александра Ройфе — Сергей Шикарев «Высокие волны, тихие заводи»
  • Межавторский проект — Алекс де Клемешье «Сын Дога»
  • Большой «Роскон» — Николай Науменко
  • Приз «Алиса» — Вадим Панов, Роман Папсуев «Ириска и Звезда Забвения»
  • Премия «Час быка» — Вячеслав Рыбаков «На мохнатой спине»
  • Специальный приз от Интернационального союза писателей — Саша Кругосветов, Владимир Васильев
  • Рассказ за час — Лариса Бортникова «Ангел»
  • Приз «Фантаст года» — Елена Звёздная

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Кот-редактор
Кот-редактор
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