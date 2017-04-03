Завершилась семнадцатая международная литературная конференция по вопросам фантастики «Роскон». Она проходила с 30 марта по 2 апреля в пансионате «Лесные дали». Конференцию посетили отечественные авторы, журналисты и представители издательств.

Комитет жюри вручил несколько наград — в том числе и книгам, о которых мы рассказывали на сайте и в журнале. Фантастический роман Сергея Лукьяненко о зомби «Кваzи» получил 3-е место в номинации «Лучший роман». На 3-м месте среди «Лучших рассказов/повестей» оказался рассказ Евгения Лукина «Витёк с планеты Земля и его питомец» из сборника «Грехи наши тяжкие» (та самая книга с мемами на обложке!). А роман Вячеслава Рыбакова в жанре псевдоальтернативной истории «На лохматой спине» получил премию «Час быка». Эту награду вручают за «самое социально ориентированное произведение».

Но всех поразил — в буквальном и переносном смысле — победитель в номинации «Фантаст года». Эта премия вручается автору с самыми крупными тиражами. И в этот раз награду дали Елене Звёздной, писательнице в жанре женского фэнтези. Если у вас хватит смелости, можете даже почитать наш обзор на одну из её книг или посмотреть запись церемонии вручения.

Вот полный список:

Лучший роман , 1-е место — Милослав Князев «Полный набор. Наследие древних»

, 1-е место — Милослав Князев «Полный набор. Наследие древних» Лучший роман , 2-е место — Ник Перумов, Дарья Зарубина «Верное слово»

, 2-е место — Ник Перумов, Дарья Зарубина «Верное слово» Лучший роман , 3-е место — Сергей Лукьяненко «Кваzи»

, 3-е место — Сергей Лукьяненко «Кваzи» Лучшая повесть/рассказ , 1-е место — Олег Дивов «Холод, голод, интеллект»

, 1-е место — Олег Дивов «Холод, голод, интеллект» Лучшая повесть/рассказ , 2-е место — Дарья Зарубина «Тишина под половицами»

, 2-е место — Дарья Зарубина «Тишина под половицами» Лучшая повесть/рассказ, 3-е место — Евгений Лукин «Витёк с планеты Земля и его питомец»

Премия им. Александра Ройфе — Сергей Шикарев «Высокие волны, тихие заводи»

— Сергей Шикарев «Высокие волны, тихие заводи» Межавторский проект — Алекс де Клемешье «Сын Дога»

— Алекс де Клемешье «Сын Дога» Большой «Роскон» — Николай Науменко

— Николай Науменко Приз «Алиса» — Вадим Панов, Роман Папсуев «Ириска и Звезда Забвения»

— Вадим Панов, Роман Папсуев «Ириска и Звезда Забвения» Премия «Час быка» — Вячеслав Рыбаков «На мохнатой спине»

— Вячеслав Рыбаков «На мохнатой спине» Специальный приз от Интернационального союза писателей — Саша Кругосветов, Владимир Васильев

— Саша Кругосветов, Владимир Васильев Рассказ за час — Лариса Бортникова «Ангел»

— Лариса Бортникова «Ангел» Приз «Фантаст года» — Елена Звёздная