Завершилась семнадцатая международная литературная конференция по вопросам фантастики «Роскон». Она проходила с 30 марта по 2 апреля в пансионате «Лесные дали». Конференцию посетили отечественные авторы, журналисты и представители издательств.
Комитет жюри вручил несколько наград — в том числе и книгам, о которых мы рассказывали на сайте и в журнале. Фантастический роман Сергея Лукьяненко о зомби «Кваzи» получил 3-е место в номинации «Лучший роман». На 3-м месте среди «Лучших рассказов/повестей» оказался рассказ Евгения Лукина «Витёк с планеты Земля и его питомец» из сборника «Грехи наши тяжкие» (та самая книга с мемами на обложке!). А роман Вячеслава Рыбакова в жанре псевдоальтернативной истории «На лохматой спине» получил премию «Час быка». Эту награду вручают за «самое социально ориентированное произведение».
Но всех поразил — в буквальном и переносном смысле — победитель в номинации «Фантаст года». Эта премия вручается автору с самыми крупными тиражами. И в этот раз награду дали Елене Звёздной, писательнице в жанре женского фэнтези. Если у вас хватит смелости, можете даже почитать наш обзор на одну из её книг или посмотреть запись церемонии вручения.
Вот полный список:
- Лучший роман, 1-е место — Милослав Князев «Полный набор. Наследие древних»
- Лучший роман, 2-е место — Ник Перумов, Дарья Зарубина «Верное слово»
- Лучший роман, 3-е место — Сергей Лукьяненко «Кваzи»
- Лучшая повесть/рассказ, 1-е место — Олег Дивов «Холод, голод, интеллект»
- Лучшая повесть/рассказ, 2-е место — Дарья Зарубина «Тишина под половицами»
- Лучшая повесть/рассказ, 3-е место — Евгений Лукин «Витёк с планеты Земля и его питомец»
- Премия им. Александра Ройфе — Сергей Шикарев «Высокие волны, тихие заводи»
- Межавторский проект — Алекс де Клемешье «Сын Дога»
- Большой «Роскон» — Николай Науменко
- Приз «Алиса» — Вадим Панов, Роман Папсуев «Ириска и Звезда Забвения»
- Премия «Час быка» — Вячеслав Рыбаков «На мохнатой спине»
- Специальный приз от Интернационального союза писателей — Саша Кругосветов, Владимир Васильев
- Рассказ за час — Лариса Бортникова «Ангел»
- Приз «Фантаст года» — Елена Звёздная