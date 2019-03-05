5 марта западные журналисты начали делиться мнения о новом блокбастере «Капитан Марвел» — истории про Кэрол Денверс, которая, как мы знаем, сыграет большую роль в грядущей битве с Таносом. Сольный фильм получил 86% свежести на Rotten Tomatoes и 69 баллов из 100 на Metacritic на момент написания заметки на основе 26 рецензий.

В целом, некоторые критики похвалили освежающий подход к структуре повествования.

Дебют Капитана Марвел на большом экране даёт новый взгляд на первую фазу киновселенной.

Мэг Дауни, IGN Movies

После экспозиции, как только Капитан Марвел начинает осознавать свои способности и разбираться в своём прошлом, в фильме появляются эпичный экшен и эмоциональный резонанс.

Мэтт Майтум, Total Film

[Режиссёры] дали картине что-то захватывающее. Следуя стилю Marvel, они создали сказку с большим количеством твистов, чтобы держать зрителя заинтересованным.

Оуэн Глайберман, Variety

Впрочем, проблемы у картины всё же есть. Журналисты отмечают, что «Капитан Марвел» получился достаточно обычным, а феминизма, которым «продавали» картину, в ней практически нет.

«Капитан Марвел» сойдёт под попкорн.

Джеффри Макнаб, Independent

В фильме есть всё, что можно ждать от научно-фантастической картины, если вы давно их не видели.

Игнатий Вишневетский, AV Club

Хвалёный феминизм, который нам обещали на пресс-турах и в рекламе, появляется на экране совсем ненадолго.

Джошуа Роткоф, Time Out

У «Капитана Марвел» нет мятежного духа. Он не такой безбашенный, как, например, «Тор: Рагнарёк», за исключением того факта, что это студийный блокбастер с женщиной в главной роли.

Мэтт Сингер, ScreenCrush

Также критики отмечают, что история Кэрол Денверс получилась достаточно скомканной, а самой картине не хватает баланса. Некоторые ругают и саму Бри Ларсон.

Я ждал более чёткую линию Капитана Марвел.

Питер Брэдшоу, The Guardian

…сам фильм развивается без какой-либо логики и в какой-то момент становится хаотичным. <…> Сцены просто наваливаются одна на другую.

Тодд МакКарти, THR

В её игре очень мало текстуры и деталей, каких-либо эмоции. Даже когда она надирает задницу скруллам, она всё ещё зануда. Лучше моменты фильма — сцены с Джексоном и котом.

Джони Олексински, New York Post

Сцена между Фьюри и Кэрол, заново открывающие её человеческое прошлое, странно инертны.

Джошуа Роткоф, Time Out

В российском прокате «Капитан Марвел» стартует 7 марта.

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Евгения Блинова
Евгения Блинова
Меня зовут Женя, но редакторы зовут меня делать опечатки. В детстве любила Леголаса, выросла — научилась стрелять из лука.
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