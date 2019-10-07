AdultSwim наконец-то выпустил долгожданный трейлер четвёртого сезона «Рика и Морти» — с новыми планетами и существами.
Мультсериал вернётся 10 ноября, всего нас ждёт 10 новых эпизодов.
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