AdultSwim наконец-то выпустил долгожданный трейлер четвёртого сезона «Рика и Морти» — с новыми планетами и существами.

Мультсериал вернётся 10 ноября, всего нас ждёт 10 новых эпизодов.

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Арт: Рик и Морти меняют профессию

Арт: Рик и Морти меняют профессию

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Иллюстратор Prick нарисовал оммаж к советской фантастической комедии «Иван Васильевич меняет профессию».

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