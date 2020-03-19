В конце февраля Larian Studios показала геймплей грядущей ролевой игры Baldur’s Gate III и раскрыла завязку сюжета. В кинематографическом ролике нам показали летающее судно иллитидов (наутилоид), на которое напали обитатели Астрального плана гитьянки. Во вселенной Dungeons & Dragons гитьянки — это раса жестоких бойцов, обладающих выдающимися психическими способностями. Они много лет воюют со свежевателями разума, а на стороне гитьянки выступают красные драконы! А ещё гитьянки выступали в качестве одной из фракций в Neverwinter Nights 2.

На днях ComicBook вспомнил занимательный факт — диковинный вид с Астрала вдохновлён… творчеством Джорджа Мартина! Чарльз Стросс, создатель расы в D&D, рассказывал, что подсмотрел название в научно-фантастическом рассказе писателя «Умирающий свет». В произведении Мартина гитьянками называли расу инопланетных психовампиров, опаснейших созданий. Примечательно, что в рассказе они тоже были рабами, как и гитьянки были рабами иллитидов. Впрочем, в рассказе фантаст никак не конкретизировал этот вид.

Несомненно, будучи человеком Межпланетья, вы знаете, что это за существа: ночные хрууны, воины с планеты с сильным притяжением, обладающие небывалой силой и жестокостью, которые видят в темноте, летающие ящеры, похожие на земных динозавров, и гитянки, самые страшные из всех полуразумных существ, психовампиры с мощнейшими псионическими способностями. <…> Гитянки — раса существ, порабощенных хрангами, люди часто называют их психовампирами. Полуразумные, злобные, обладающие способностью к телепатии, гитянки воздействуют на мозг человека, создавая в нем нереальные видения, галлюцинации, ощущения, направленные на усиление животных страстей человека, подавляя его способность разумно мыслить, заставляя людей убивать собратьев. Джордж Мартин, «Умирающий свет» (пер. Т.Юдинцева)

В интервью 2014 года Стросс пояснил, что лишь взял для гитьянки подходящее название.

В конце семидесятых я искал подходящее название. И Джордж Мартин действительно всегда был хорош в придумывании хороших названий. Чарльз Стросс, автор

Кроме того, он раскрыл другой источник вдохновения — взаимоотношения гитьянки с иллитидами вдохновлены книгой Ларри Нивена «Мир Птаввов».

После публикации заметки на ComicBook ею в твиттере поделился Джордж Мартин.