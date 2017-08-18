История с сериалом «Восьмое чувство», который Netflix решил закрыть после второго сезона, ещё не закончилась. На днях вице-президент порносайта xHamster Алекс Хокинс предложил создателям сериала спродюсировать 3 сезон. Хокинс объяснил, что, возможно, xHamster не самый очевидный вариант, но и Netflix 5 лет назад не имел такого веса в индустрии.
С тех пор, как мы узнали о закрытии сериала, мы сразу стали думать, можем ли мы что-то сделать. Мы очень рады, что Netflix решил довести сериал до логичного завершения, но прежде, чем вы закончите историю, мы хотим предложить кое-что другое — позвольте xHamster стать продюсером сериала. Выслушайте нас.
Вице-президент xHamster Алекс Хокинс
Хокинс заявил, что речь идёт не о пародии, а об оригинальном продолжении сериала. По словам вице-президента, если создатели решатся на такой шаг, это никак не помешает развитию сайта, потому что шоу будет иметь собственный бюджет.
В данном случае неожиданно не само предложение, а то, от кого оно исходит. «Восьмое чувство», конечно, славится любовными сценами, но порнографией его не назовёшь. Если Вачовски согласятся, это будет уникальный прецедент в истории интернет-сериалов.
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