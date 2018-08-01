Редчайший постер для пятого эпизода «Звёздных войн» купили за $26 тысяч

Редкий концепт-постер к фильму «Звёздные войны: Империя наносит ответный удар» купили за $26,400 — и теперь это самый дорогой постер по Star Wars, проданный на аукционе.

Изначально, как сообщает компания Heritage Auctions, постер хотели продать за сумму от пяти до десяти тысяч долларов. Но его приобрёл за более чем в два с половиной раза большую сумму некий коллекционер, пожелавший остаться анонимным.

Постер фильма «Звёздные войны: Империя наносит ответный удар», который купили за $26,400

Этот постер считается одним из самых редких по всей трилогии «Звёздных войн». Он уникален, поскольку рисунок [Роджера] Кастеля изображён на нём целиком — и в цветовой палитре второго фильма. Грей Смит, управляющий по винтажным постерам в Heritage Auctions

В Heritage Auctions пишут, что Роджер Кастель, создавая это изображение, вдохновлялся постером для «Унесённых ветром», на котором Кларк Гейбл держит Вивьен Ли на фоне пламени.

Постер фильма «Унесённые ветром»

На постере по «Звёздным войнам» Хан Соло и принцесса Лея окружены героями фильма. Изначально, по данным Heritage Auctions, там фигурировали Лэндо Калриссиан, Боба Фетт и Облачный город, но их решили удалить.