В сети появились ролики с пробами актрис, желающими исполнить роль знаменитой чародейки Йеннифэр из Венгерберга для сериала по «Ведьмаку», который выйдет на Netflix. Пока что опубликовано только четыре видео с двумя девушками, которые разыгрывают две сцены.

В первой сцене Йеннифэр и Геральт нехотя собираются на бал. А во второй Йеннифэр общается с неким королём, который ведёт себя по-хамски — и сталкивается с соответствующим отношением.

Съёмочная группа «Ведьмака» объявила о готовности приступить к кастингу ещё в конце июня. Тогда шоураннер сериала Лорен Шмидт Хиссрич поделилась с пользователями вот таким изображением, а также сообщила, что кандидаты на роли будут знакомиться со специально написанными сценами, которые не войдут в финальную версию проекта. Всё для того, чтобы избежать спойлеров.

Премьера сериала состоится ориентировочно в 2020 году. Первый сезон будет состоять из восьми эпизодов. А его съёмки пройдут в Восточной Европе.

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