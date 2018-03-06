Продюсер и режиссёр Саймон Кинберг, известный по франшизе «Люди Икс», работает над сценарием нового фильма по «Звёздным войнам». Об этом обмолвились журналисты портала Deadline.
Кинберг — ведущий продюсер и сценарист всей серии «Люди Икс». В этом году выходит его режиссёрский дебют «Люди Икс: Тёмный феникс». Ранее Кинберг уже работал над проектами по «Звёздным войнам» — он писал сценарии для мультсериала «Повстанцы».
Никакой информации о сюжете пока нет, но, скорее всего, фильм, к которому Кинберг пишет сценарий, не будет относиться ни к грядущей трилогии Райана Джонсона, ни к планируемой серии фильмов от авторов «Игры престолов» Д.Б.Уайсса и Дэвида Бениоффа. Возможно, речь идёт о третьем спин-оффе про Оби-Вана.
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