Райан Гослинг в киновселенной Marvel и новый Чёрная Пантера: новости с Comic-Con

Студия Marvel аноносировала новый фильм про Чёрную Пантеру — африканского супергероя. И на сей раз это будет новый герой — сын Т’Чаллы, изначального Чёрной Пантеры. Этого сына нам представили в сцене после титров второго фильма про Чёрную Пантеру. Его зовут Туссент, но в качестве правителя он возьмёт имя Т’Чалла II.
Нового героя сыграет Дэвид Джонсон, известный по фильмам «Чужой: Ромул
» и «Долгая прогулка
». Режиссёром снова станет Райан Куглер, поставивший две предыдущие части. Премьера фильма запланирована на 15 декабря 2028 года.
Напомним, изнначально Т’Чаллу играл Чедвик Боузман, но умер в 2020 году. Актёра в этой роли решили не заменять: Т’Чалла умер и во вселенной Marvel. Во втором фильме Чёрной Пантерой стала его сестра Шури в исполнении Летиции Райт.