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Райан Гослинг в киновселенной Marvel и новый Чёрная Пантера: новости с Comic-Con

Кот-император
26 июля 11:26
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2 минуты на чтение
На Comic-Con в Сан-Диего студия Marvel сделала пару важных объявлений.

Райан Гослинг в Marvel

Актёр Райан Гослинг присоединяется киновселенной Marvel. Он сыграет Джонни Блейза — Призрачного Гонщика, каскадёра, который продал душу дьяволу. Фильм про Призрачного Гонщика поставит Шон Леви, его премьера ожидается в 2028 году.

Фан-арт, художник @21xfour

Новый Чёрная пантера

Студия Marvel аноносировала новый фильм про Чёрную Пантеру — африканского супергероя. И на сей раз это будет новый герой — сын Т’Чаллы, изначального Чёрной Пантеры. Этого сына нам представили в сцене после титров второго фильма про Чёрную Пантеру. Его зовут Туссент, но в качестве правителя он возьмёт имя Т’Чалла II. Нового героя сыграет Дэвид Джонсон, известный по фильмам «Чужой: Ромул» и «Долгая прогулка». Режиссёром снова станет Райан Куглер, поставивший две предыдущие части. Премьера фильма запланирована на 15 декабря 2028 года. Напомним, изнначально Т’Чаллу играл Чедвик Боузман, но умер в 2020 году. Актёра в этой роли решили не заменять: Т’Чалла умер и во вселенной Marvel. Во втором фильме Чёрной Пантерой стала его сестра Шури в исполнении Летиции Райт.

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А ещё Т’Чалла охотился на Фантастическую четвёрку, женился на Шторм и убил принца Атлантиды. Рассказываем удивительную историю Чёрной Пантеры и советуем лучшие комиксы о нём.

Явление Джинспула

Райан Рейнолдс в образе Дэдпула — вернее, Джинспула в джинсовом косюме — пришёл на презентацию «Судного дня» на Comic-Con как журналист и начал в шутку интервьюировать коллег по Marvel.

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Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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