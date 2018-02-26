В Сети появился первый тизер анимационного фильма «Ральф ломает интернет» — второй части популярной картины Disney про персонажа компьютерной видеоигры.

В сиквеле Ральф и Ванилопа отправятся за пределы зала игровых автоматов — они пойдут покорять интернет! Им нужно починить «Сладкий форсаж», который сломался по неизвестной причине. В ходе своих приключений герои посетят сайты Marvel, Star Wars и Disney Princesses.

Ролик как будто снят на камеру телефона на какой-то выставке или с какого-то экрана. Не исключено, что так и задумано, ведь Ральф уже начал ломать интернет!

Премьера в России намечена на 22 ноября.

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