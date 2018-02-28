В Сети появился первый полноценный тизер-трейлер анимационного фильма «Ральф против интернета». На этот раз — в хорошем качестве и не в виде отрывка!

Дубляж:

Во второй части Ральфу и его подружке Ванилопе фон Кекс предстоит выйти за пределы зала игровых автоматов и отправиться во всемирную Паутину. Там они столкнутся со множеством интернет-явлений: например, посетят киносайт IMDb и аукцион eBay. В ходе своих приключений герои также посетят сайты Marvel, Star Wars и Disney Princesses.

Мультфильм выходит в российский прокат 22 ноября.

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Кот-редактор
Кот-редактор
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