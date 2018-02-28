В Сети появился первый полноценный тизер-трейлер анимационного фильма «Ральф против интернета». На этот раз — в хорошем качестве и не в виде отрывка!
Дубляж:
Во второй части Ральфу и его подружке Ванилопе фон Кекс предстоит выйти за пределы зала игровых автоматов и отправиться во всемирную Паутину. Там они столкнутся со множеством интернет-явлений: например, посетят киносайт IMDb и аукцион eBay. В ходе своих приключений герои также посетят сайты Marvel, Star Wars и Disney Princesses.
Мультфильм выходит в российский прокат 22 ноября.
comments powered by HyperComments
Читайте также
D23 Expo: сиквелы «Ральфа», «Суперсемейки» и новый проект Pixar
На ежегодном конвенте Disney рассказали много нового о грядущих мультфильмах Disney и Pixar.
«Ральф против интернета»: вышел первый тизер
Правда, пока что «пиратский». Но, видимо, так и задумано!
Комментарии (Правила дискуссии)