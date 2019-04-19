Продолжаем рассказывать об акциях в магазинах и сервисах, благодаря которым можно пополнить свою коллекцию.

На этот раз забрать навсегда можно научно-фантастический изометрический экшен с элементами RPG Transistor от Supergiant Games. Его действие разворачивается в киберпанк-городе Клаудбанке, на который нападает искусственный интеллект Процесс. Девушка Рэд, едва не погибшая в результате нападения, при помощи меча Транзистора и неведомого помощника должна остановить разрушения, пока не стало слишком поздно.

Акция продлится до 2 мая. После этого бесплатной станет головоломка World of Goo.

Кроме того, на неделе компания Ubisoft начала раздачу Assassin’s Creed: Unity — в связи с трагическим пожаром Нотр-Дама. Игру можно забрать до 25 апреля.