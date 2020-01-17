Наша рубрика «раздача» возвращается с традиционными бесплатными играми для библиотеки от Epic Game Store. На этот раз забрать можно сюжетный 2D-платформер Horace, инди-игру, над которой работали два человека.

Играть предстоит за маленького робота, который отправился «навстречу большим приключениям». Разработчики обещают множество ностальгических отсылок к поп-культуре, глубину повествования и 15 часов геймплея.

Акция с раздачей Horace продлится до 23 января. После чего игру сменит The Bridge — черно-белая головоломка, в которой игроку предстоит решать задачки, связанные с созданием путей и вращением мостов. Стиль игры напоминает работы художника Маурица Эшера.

Ранее магазин Epic Games Store объявил, что продолжит устраивать еженедельные раздачи видеоигр.