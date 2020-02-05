Создатели компьютерной ролевой игры по вселенной Pathfinder вышли на Kickstarter для сбора средств на выпуск следующей части, получившей подзаголовок Wrath of the Righteous. Разработчики позиционируют её как непрямой сиквел — действие развернётся в том же мире, но на другой территории и с другими героями.

Требуемую сумму в 300 тысяч долларов студия собрала менее чем за сутки. Проект будет идти ещё 34 дня. В кампании нет сверхцелей, зато участники могут раскрыть дополнительные бонусы при помощи активности в соцсетях. В числе таких бонусов — обои для рабочего стола, ещё один престиж-класс, камео из Pathfinder: Kingmaker и даже романтическая линия с Королевой Галфри, предводительницей крестоносцев.

В основу Wrath of the Righteous всё так же ляжет настольная ролевая Pathfinder и одноимённая серия приключений, посвящённая войне с демоническими силами. Среди обещанных особенностей: стратегический военный режим, новые расы, классы и престиж-классы, а также шесть мистических путей.

В качестве нарративного дизайнера над игрой работает Крис Авеллон, помогавший при создании первой части.

Игру планируют выпустить на PC к июню 2021 года. В числе наград для спонсоров есть как сама игра (в цифре), так и расширенное издание первой части, дополнительные материалы вроде саундтрека и артбука, печатная карта мира, миниатюра демона масштабом 120 мм и многое другое.

Ближайшая игротека ролевого Pathfinder пройдет 8 февраля — в 11 городах.