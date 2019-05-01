Помните классический аркадный платформер «Червяк Джим» (Earthworm Jim), выпущенный в 90-х для приставок Sega? Ликуйте! Часть старой команды — десять программистов, художников и дизайнеров — воссоединилась, чтобы поработать над продолжением сиквела, который увидел свет в 1995 году.

Все подробности о новом «Червяке Джиме» обещают рассказать на 20-минутном стриме 4 мая. Там авторы представят новое видение франшизы и покажут концепт-арты будущей игры.

А теперь плохие новости — Earthworm Jim выйдет эксклюзивно для ретро-консоли Intellivision Amico, которая поступит в продажу в октябре 2020 года. Ориентировочно, она будет стоить от 150 до 180 долларов.

Вот как она выглядит:

Дата выхода «Червяка» не называется. Возможно, её приурочат к релизу консоли.