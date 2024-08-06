Ремейк «Ворона» ужасно стартовал в домашнем прокате

В первые выходные ремейк «Ворона» с Биллом Скарсгардом в главной роли заработал в домашнем прокате всего 4,6 миллиона долларов.

Сколько картина заработала на международном рынке, пока неизвестно. Но в любом случае это ужасный старт для фильма с бюджетом в 50 миллионов долларов.

Это уже второй провал для Lionsgate подряд. Ранее кинокомпания выпустила экранизацию Borderlands, заработавшую около 24 миллионов долларов по всему миру. Впрочем, Lionsgate не занималась производством «Ворона», а лишь приобрела права на дистрибуцию ленты за 10 миллионов.

Критики разгромили «Ворона», зато обычные зрители встретили фильм теплее. На сайте Rotten Tomatoes у него 19% и 65% свежести соответственно.

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