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Новости

Respawn отменила все неанонсированные игры — в том числе по Titanfall

Дмитрий Кинский
30 апреля 12:36
1 минута на чтение
29 апреля EA внезапно уволила от 300 до 400 сотрудников, 100 из которых приходится на Respawn Entertainment.
На фоне сокращений Respawn отменила все неанонсированные проекты, теперь студия сфокусируется исключительно на Apex Legends и Star Wars Jedi.
По данным издания Bloomberg, под раздачу попал эвакуационный шутер во вселенной Titanfall под рабочим названием R7
Инсайдер Джефф Грабб, в свою очередь, отметил, что сокращения и отмены проектов напрямую связаны со слабыми продажами EA Sports и Apex Legends в 2024 году.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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