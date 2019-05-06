В середине апреля мы рассказывали, что режиссёр и продюсер короткометражных фильмов Чарли Кесслер подал в суд на создателей сериала «Очень странные дела» братьев Дафферов за возможный плагиат. Если кратко, то позиция Кесслера была такова — на одной вечеринке в 2014 году на кинофестивале «Трайбек» он общался с Дафферами и предлагал им идеи сериала, основанного на его короткометражке «Монток». А те возьми и выпусти сериал с очень схожими сюжетными элементами, включая ребёнка со сверхспособностями, правительственную организацию и тому подобным. Кроме того, не в пользу Дафферов говорило и то, что на этапе анонсов в СМИ «Очень странные дела» назывались «Монтоком».

Трейлер короткометражки

5 мая Кесслер рассказал, что Дафферы продемонстрировали доказательство, что сами придумали сериал. Слушание было назначено на 6 мая, но в итоге режиссёр отозвал иск — при каких обстоятельствах, не раскрывается.

На этой неделе я выслушал мнение нанятого мной частного юриста, после чего мне стало очевидно, что моя работа не связана с созданием «Очень странных дел». Документы 2010 и 2013 года доказывают, что Дафферы работали над шоу независимо. В итоге я отозвал своё заявление и больше давать комментариев по этому поводу не собираюсь.

Чарли Кесслер, истец

Стороны не стали раскрывать все подробности заключённого соглашения.

Ранее адвокат Кесслера рассказывал, что режиссёр собирался отсудить у создателей шоу как минимум 333 тысячи долларов — треть от полученного Дафферами гонорара.

Третий сезон «Очень странных дел» выйдет на Netflix 4 июля.

Читайте также

Hasbro выпустит стартовый набор для D&D с персонажами «Очень странных дел»

Hasbro выпустит стартовый набор для D&D с героями из «Очень странных дел»

 13.02.2019

В комплект войдут готовые листы персонажей, буклет с правилами, набор игральных костей и две фигурки Демогоргона из сериала.

«Эксмо» выпустит на русском языке книги по сериалу «Очень странные дела»

«Эксмо» выпустит на русском языке две книги по сериалу «Очень странные дела»

 02.04.2019

Первая из них увидит свет к премьере третьего сезона. Она расскажет о матери Одиннадцатой.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Кот-редактор
Кот-редактор
Emperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.
Показать комментарии ()

Подпишитесь на нашу рассылку!

Самое интересное из мира фантастики — коротко.

Еженедельные новости фантастики
Ежедневные новости фантастики