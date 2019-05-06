В середине апреля мы рассказывали, что режиссёр и продюсер короткометражных фильмов Чарли Кесслер подал в суд на создателей сериала «Очень странные дела» братьев Дафферов за возможный плагиат. Если кратко, то позиция Кесслера была такова — на одной вечеринке в 2014 году на кинофестивале «Трайбек» он общался с Дафферами и предлагал им идеи сериала, основанного на его короткометражке «Монток». А те возьми и выпусти сериал с очень схожими сюжетными элементами, включая ребёнка со сверхспособностями, правительственную организацию и тому подобным. Кроме того, не в пользу Дафферов говорило и то, что на этапе анонсов в СМИ «Очень странные дела» назывались «Монтоком».

Трейлер короткометражки

5 мая Кесслер рассказал, что Дафферы продемонстрировали доказательство, что сами придумали сериал. Слушание было назначено на 6 мая, но в итоге режиссёр отозвал иск — при каких обстоятельствах, не раскрывается.

На этой неделе я выслушал мнение нанятого мной частного юриста, после чего мне стало очевидно, что моя работа не связана с созданием «Очень странных дел». Документы 2010 и 2013 года доказывают, что Дафферы работали над шоу независимо. В итоге я отозвал своё заявление и больше давать комментариев по этому поводу не собираюсь. Чарли Кесслер, истец

Стороны не стали раскрывать все подробности заключённого соглашения.

Ранее адвокат Кесслера рассказывал, что режиссёр собирался отсудить у создателей шоу как минимум 333 тысячи долларов — треть от полученного Дафферами гонорара.

Третий сезон «Очень странных дел» выйдет на Netflix 4 июля.