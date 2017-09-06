Студия Paramount анонсировала фильм «Дракул» (именно так, без «а») — своего рода приквел всем известной вампирской истории, который был одобрен наследниками Брэма Стокера. Об этом сообщает издание Deadline.

В режиссёрском кресле студия видит Андреса Мускетти, который поставил хоррор «Оно» — уже вызвавший одобрение у критиков и у наших авторов. Похоже, Paramount тоже понравилась работа режиссёра, и теперь студия хочет подрядить его снять ещё один фильм в жанре ужасов.

Сюжет «Дракула» развернётся в 1868 году. Главным героем истории выступит 21-летний Брэм Стокер, который сталкивается с таинственной и нечестивой тёмной силой. Из-за этого существа Стокер оказывается заперт в башне, где он и записывает рассказ о событиях, приведших к этой ситуации. Судя по названию, возможно, к сюжету будет иметь какое-то отношение Влад II Дракул, отец всем известого Влада III Дракулы («Дракула», собственно, и означает «сын Дракула», т.е. дракона).

Соавтором сценария выступит Дейкр Стокер, внучатый племянник писателя. Увы, потомка не назовёшь талантливым автором. Всё, что он написал — единственный роман «Дракула бессмертен», да и тот был встречен прохладно как читателями, так и критиками. Остаётся надеяться, что Мускетти сможет вытянуть сценарий фильма.

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Кот-редактор
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