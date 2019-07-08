Джон Уоттс, постановщик двух фильмов про Человека-паука с Томом Холландом, рассказал, что хочет видеть в следующей картине Крэйвена-охотника — одного из знаковых противников Паркера. Режиссёр хотел бы адаптировать сюжетную линию, в которой Крэйвен пытается убить Паучка.

О, я бы выбрал Крэйвена. Весь трюк в том, как ты представишь Крэйвена в фильме! Джон Уоттс, режиссёр

Постановщик отмечает, что это пока что просто слова, ведь он не знает, кто будет следующим врагом. И хотя зрители явно хотели бы опять увидеть Осьминога или Зелёного гоблина, Уоттс хочет показать тех антагонистов, которых ещё не было на большом экране.

Я имею в виду, что всегда пытаюсь начать с того, кого мы ещё не видели ранее. У Человека-паука много врагов. Факт в том, что мне удалось, скажем так, показать в фильме Гидромена и Расплавленного человека, пусть и не настоящих. Но нет, я не знаю, кто будет следующим. Я прикидываю, какое испытание будет самым тяжёлым для Питера. Джон Уоттс, режиссёр

Осторожно, спойлеры! Дальше заметка содержит спойлеры к сцене после титров «Человека-паука».

В интервью Polygon Уоттс также объяснил кастинговое решение на роль Джей Джона Джеймсона и последствия поступка Мистерио.

Мы подумали, что если у нас появится Джей Джона Джеймсон, то его должен сыграть Джей Кей Симмонс. Мы никогда не обсуждали на эту роль кого бы то ни было ещё, потому что это было бы неправильно. Мы всегда хотели раскрыть личность Человека-паука и планировали это показать в какой-нибудь новостной передаче. И когда мы об этом заговорили, то вспомнили, что главные новости в мире «Человека-паука» — это «Дейли Бьюгл». А когда речь заходит о «Дейли Бьюгл», то речь заходит о Джей Джона Джеймсоне. Джон Уоттс, режиссёр

Крэйвен-охотник — опасный враг Человека-паука, который часто фигурирует в комиксах и анимации. Впервые он появился 15-м выпуске The Amazing Spider-Man в 1964 году. С тех пор Крэйвен так и не попал на большие экраны — в картине «Человек-паук: Высокое напряжение» с Эндрю Гарфилдом в сцене после титров фигурирует копьё Крэйвена. А самого героя хотели ввести в фильме про группу суперзлодеев Зловещую шестёрку. Кроме того, Sony готовит сольный фильм про Крэйвена — писать сценарий позвали автора боевика «Великий уравнитель».

Крэйвен обладает сверхчеловеческими силой, реакцией и ловкостью, а также чутким нюхом. Он превосходно владеет оружием ближнего и дальнего боя, а в сражении применяет охотничьи ловушки.