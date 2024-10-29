Ридли Скотт подтвердил работу над новой частью «Чужого»





Режиссер не сообщил подробностей проекта, но, вероятно, речь идет о продолжении «Ромула», который снял Феде Альварес. Скотт выступал продюсером хоррора.





В конце октября глава 20th Century Studios Стив Асбелл также заявил, что у Альвареса есть идеи для сиквела. С делка с постановщиком пока не заключена, но это вопрос времени.





Кроме этого, в 2025 году выйдет сериал по «Чужому» с подзаголовком «Земля». М естом действия впервые во франшизе станет родина людей — за 30 лет до событий оригинальной картины Скотта.



Ридли Скотт в беседе с THR подтвердил, что в разработке находится новый фильм во вселенной «Чужого».