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Ридли Скотт подтвердил работу над новой частью «Чужого»
Андрей Квасков
1 ноября 15:00
203
1 минута на чтение
Ридли Скотт в беседе с THR подтвердил, что в разработке находится новый фильм во вселенной «Чужого».

Режиссер не сообщил подробностей проекта, но, вероятно, речь идет о продолжении «Ромула», который снял Феде Альварес. Скотт выступал продюсером хоррора.

В конце октября глава 20th Century Studios Стив Асбелл также заявил, что у Альвареса есть идеи для сиквела. Сделка с постановщиком пока не заключена, но это вопрос времени.

Кроме этого, в 2025 году выйдет сериал по «Чужому» с подзаголовком «Земля». Местом действия впервые во франшизе станет родина людей — за 30 лет до событий оригинальной картины Скотта.

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Андрей Квасков
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