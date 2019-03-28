В конце марта великой «Матрице» исполнилось 20 лет, и в честь юбилея продюсер Лоренцо Ди Бонавентуре поделился несколькими любопытными деталями с производства картины. По его словам, в числе кандидатов на роль избранного Нео была… актриса Сандра Буллок! Продюсеры и сценаристы были готовы поменять персонажу пол, в случае если Буллок согласилась бы исполнить главную роль, но, увы, этого так и не случилось.

Мы вышли на многих людей, я уже и не помню. Мы впали в отчаяние. Мы обратились к Сандре Буллок и сказали «Мы сделаем Нео девушкой». Продюсер Джоэл Сильвер и я работали с Сэнди над фильмом «Разрушитель», и она была и остаётся моим очень хорошим другом. Всё было просто — мы отправили ей сценарий и ждали, заинтересуется ли она. И если бы заинтересовалась, то мы бы внесли изменения. продюсер «Матрицы» Лоренцо Ди Бонавентуре

Он также отметил, что для актрисы подобные предложения не были чем-то особенным в то время.

Сама актриса через представителя ответила изданию The Wrap, что специфику «Матрицы» она не особо помнит, зато подтвердила, что Бонавентуре всегда поддерживал её карьеру. Как бы там ни было, Буллок согласна, что в итоге продюсеры выбрали «правильного человека».

Из истории создания фильма мы знаем, что долгое время кандидатом на главную роль был Уилл Смит. В феврале актёр выложил видеозапись, в которой рассказал, как так вышло, что он отказался от фильма. По его словам, Вачовски попытались заинтересовать его эффектной сценой:

Представь, что ты дерёшься. Типа прыгаешь. Представь, что ты мог бы прекратить прыжок в середине прыжка. Потом, пока ты не прыгаешь, люди могут видеть вокруг тебя на 360 градусов. Мы собираемся изобрести такие камеры, чтобы люди могли увидеть весь прыжок. слова Вачовски, пересказанные Смитом

Как отметил актёр, его такое описание попросту смутило, и в итоге он решил сняться в «Диком, диком Западе».

Лоренцо Ди Бонавентуре также добавил, что в числе основных кандидатов на роль Нео рассматривались Брэдд Питт и Леонардо диКаприо.

А сама Буллок недавно снялась в постапокалиптическом триллере «Птичий короб» от Netflix, где исполнила главную роль.