По роману ужасов «Почти как «бьюик» за авторством Стивена Кинга снимут кино. Созданием экранизации займётся кинокомпания Hyde Park Entertainment, а режиссёром выступит Уильям Брент Белл («Одержимая», «Кукла»), который также напишет сценарий для картины.

Книга, опубликованная в 2002 году, рассказывает о Неде Уилкоксе, чей отец-полицейский был сбит насмерть много лет назад. Однажды, зайдя в полицейский участок, Нед обнаруживает таинственный абсолютно чистый «бьюик». С этой машиной связана не одна жестокая смерть, в том числе и гибель отца Неда. Так что герой решает уничтожить автомобиль. Только вот сделать это совсем не просто.

Новость об очередной экранизации в целом закономерна. Интерес к киноадаптациям Стивена Кинга особенно вырос после финансового успеха прошлогоднего фильма «Оно», который стал самым кассовым фильмом ужасов за всю историю.

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