S.T.A.L.K.E.R. 2: первый геймплейный тизер

Короче, Меченый, я тебя спас и в благородство играть не буду: держи тизер игры под новогоднюю ёлку.
Это первый геймплейный тизер, в нём чуть-чуть показали несколько локаций.
Главным героем новой части выступит сталкер Скиф.
Ранее PR-менеджер GSC Game World Захар Бочаров подтвердил, что S.T.A.L.K.E.R. 2 не выйдет на консолях предыдущего поколения. Игра — временный консольный эксклюзив Microsoft.
Даты выхода по-прежнему нет.
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Все еще неизвестно, когда выйдет игра.
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Редактор
Главный по новостям, кликбейтам и опечаткам. Люблю фантастику во всех проявлениях, но больше прочего — в настольных ролевых играх вроде D&D.
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