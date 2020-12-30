S.T.A.L.K.E.R. 2: первый геймплейный тизер

Короче, Меченый, я тебя спас и в благородство играть не буду: держи тизер игры под новогоднюю ёлку.

Это первый геймплейный тизер, в нём чуть-чуть показали несколько локаций.

Главным героем новой части выступит сталкер Скиф.

Ранее PR-менеджер GSC Game World Захар Бочаров подтвердил, что S.T.A.L.K.E.R. 2 не выйдет на консолях предыдущего поколения. Игра — временный консольный эксклюзив Microsoft.

Даты выхода по-прежнему нет.