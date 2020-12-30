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    Новости

    S.T.A.L.K.E.R. 2: первый геймплейный тизер

    30 декабря 2020
    Александр Стрепетилов
    30.12.2020
    948
    0 минут на чтение

    Короче, Меченый, я тебя спас и в благородство играть не буду: держи тизер игры под новогоднюю ёлку.

    Это первый геймплейный тизер, в нём чуть-чуть показали несколько локаций.

    Главным героем новой части выступит сталкер Скиф.

    Ранее PR-менеджер GSC Game World Захар Бочаров подтвердил, что S.T.A.L.K.E.R. 2 не выйдет на консолях предыдущего поколения. Игра — временный консольный эксклюзив Microsoft.

    Даты выхода по-прежнему нет.

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    Трейлер, скриншоты и детали S.T.A.L.K.E.R. 2

     Дмитрий Кинский |  24.07.2020

    Собрали все подробности об игре в одном материале.

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    Одинокий сталкер и туннели под заводом «Юпитер» — новый тизер S.T.A.L.K.E.R. 2

     Дмитрий Кинский |  08.10.2020

    Все еще неизвестно, когда выйдет игра.

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    Александр Стрепетилов
    Редактор
    Главный по новостям, кликбейтам и опечаткам. Люблю фантастику во всех проявлениях, но больше прочего — в настольных ролевых играх вроде D&D.

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