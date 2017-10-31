Самая страшная музыка на Хэллоуин? Звуки завывающих планет от NASA!

Самая страшная музыка на Хэллоуин? Звуки завывающих планет от NASA!

Планируете устроить Хэллоуинскую вечеринку, но не хотите в очередной раз включать саундтрек из «Кошмара перед Рождеством»? Специалисты NASA предлагают вам отличный выход! Агентство составило плейлист, куда включило звуки со всех уголков космоса.

В подборку вошли странные «хрипы» и даже «вздохи», записанные с поверхности планет и спутников. Послушайте сами!