Планируете устроить Хэллоуинскую вечеринку, но не хотите в очередной раз включать саундтрек из «Кошмара перед Рождеством»? Специалисты NASA предлагают вам отличный выход! Агентство составило плейлист, куда включило звуки со всех уголков космоса.
В подборку вошли странные «хрипы» и даже «вздохи», записанные с поверхности планет и спутников. Послушайте сами!
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