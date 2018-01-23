На днях журналист издания Zeitgeist взял интервью у Эдварда Ноймайера, голливудского сценариста, который работал над «Робокопом» и «Звёздным десантом». В статье Ноймайер признался, что кинокомпания MGM наняла его писать сценарий новой части «Робокопа», который станет продолжением самого первого фильма.

Когда у нас были ранние показы, на которых люди смеялись, я думал: «О, должно быть он неплох». Но на самом деле, он оказался куда успешнее, чем думал любой из нас. Я не ожидал, что о фильме будут говорить спустя тридцать лет. Это было самое начало моей карьеры, а позже мы сняли «Звёздный десант», над которым работали целую вечность. Благодаря тому, что люди всё ещё интересуются «Робокопом», у меня есть новая работа — прямо сейчас MGM готовят ещё один фильм.

Мне нельзя о нём много рассказывать. О «Робокопе» выходило много фильмов, включая недавний ремейк. Я скажу так: новый фильм будет возвращением к старому «Робокопу», который мы все любим. Мы начнём с него и пойдём дальше. Так что нас ждёт практически продолжение первого фильма. По крайней мере, в моей голове.