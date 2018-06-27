И снова с вами рубрика «грядущие экранизации Стивена Кинга»!

Сценаристы Брайан Вудс и Скотт Бек, написавшие сюжет недавнего хоррора Джона Красински «Тихое место», поработают над адаптацией рассказа Стивена Кинга «И пришёл бука» (в оригинале — The Boogeyman, не спрашивайте, почему так перевели) для кинокомпании Fox. Продюсерами выступят представители студии 21 Laps.

«И пришёл бука» впервые был опубликовал в марте 1973 года в журнале Cavalier, а в 1978-м его издали в сборнике Кинга «Ночная смена». Действие разворачивается вокруг мистера Биллингса, который недавно потерял троих детей. Он считает, что во всём виновно чудовище Бука, обитающее в чуланах и шкафах. Биллингс приходит на сеанс к психологу и выговаривается о случившемся, но в какой-то момент он понимает, что перед ним вовсе не человек.

Этот рассказ обожают режиссёры малой формы, по нему сняли уже семь разных короткометражек. Всё потому, что Кинг поддерживает новичков в кинематографе. Он отдаёт неэксклюзивные права на экранизации некоторых своих рассказов всего за один доллар, но при условии, что это будет некоммерческий проект. Fox и 21 Laps станут первыми крупными студиями, которые взялись за эту историю.