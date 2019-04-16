В феврале этого года мы писали, что канал FX заказал первый сезон сериала «Y: Последний мужчина» по одноимённому комиксу Брайана К. Вона. Казалось бы, ничто не предвещало беды, но 16 марта продюсер Айда Кроаль («Джессика Джонс») опубликовала в твиттере сообщение от лица её и второго шоураннера Майкла Грина («Американские боги», «Логан»). Они покидают проект, поскольку студия не согласилась с их видением в «нынешней форме».

Сперва некоторые порталы восприняли эту новость как отмену сериала — чего ещё ожидать, если из только начатого проекта уходят руководители? Впрочем, представители канала FX развеяли заблуждения — экранизацию будут развивать и дальше, сейчас компания будет искать новых шоураннеров. Скорее всего это означает, что сериал увидит свет куда позже, чем мы думали — а ведь новым продюсерам придётся ещё представить и утвердить своё видение проекта.

Что будет с актёрским составом, пока неизвестно. В феврале за проектом уже закрепили каст — главную роль исполнит Барри Кеоган из «Дюнкерка», а его сестру, Хиро Браун, сыграет Имоджен Путс («Джейн Эйр», «Зелёная комната»).

«Y: Последний мужчина» — постапокалиптический научно-фантастический комикс Брайана Вона и Пиа Гуерра. Действие сюжета разворачивается вокруг Йорика Брауна, единственного выжившего мужчины на Земле. Загадочная чума стёрла с лица земли всех млекопитающих мужского пола, кроме Йорика и его ручного капуцина Амперсанда. Серия публиковалась издательством Vertigo с 2002 года и насчитывает 60 выпусков.