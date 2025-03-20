Сериал по «Майору Грому» обрел шоураннера и режиссера

«Кинопоиск» объявил, что режиссёр Олег Трофим станет шоураннером сериала «Майор Гром».
Зрителей ждет шесть эпизодов, в которые войдут как новые сцены, так и эпизоды из вышедших трех полнометражных фильмов. Более того, создатели покажут юных Сергея Разумовского и Олега Волкова, а также сестру и отца Августа ван дер Хольта.
Режиссером сериала стал клипмейкер Саша «Соберсаша» Пьяных, известный по работе с Егором Кридом и другими отечественными артистами.
Съемки шоу стартуют в апреле, а премьера ожидается до конца 2025 года.