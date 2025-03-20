Сериал по «Майору Грому» обрел шоураннера и режиссера

Зрителей ждет шесть эпизодов, в которые войдут как новые сцены, так и эпизоды из вышедших трех полнометражных фильмов. Более того, создатели покажут юных Сергея Разумовского и Олега Волкова, а также сестру и отца Августа ван дер Хольта.



