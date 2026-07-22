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Сериал «Робокоп» получил зелёный свет!

Кот-император
22 июля 09:04
228
1 минута на чтение
Стриминг Amazon Prime Video одобрил начало производства телесериала «Робокоп». Сценаристом и шоураннером проекта будет Питер Окко, а среди продюсеров — Джеймс Ван. Официальная аннотация такова:
Гигантский техно-конгломерат убеждает власти города включить в полицию мощного робота, в которого вложено сознание любимого павшего офицера.
Насколько известно из предыдущих сообщений, это будет легсиквел — отдалённое продолжение классического фильма. Новый Робот-полицейский — это солдат, искалеченный на войне, который получает новый шанс в виде киборга. При этом Мёрфи всё же должен появиться в сериале как наставник нового Робокопа. Пока не объявлено, кто сыграет этих героев.
Джеймс Ван
продюсер
Я всегда был огромным поклонником «Робокопа», и воплотить этот мир на телевидении — это моя мечта. То, что Пол Верховен создал в 1987 году, опередило свое время на десятилетия, и вопросы о технологиях, о личности и о том, кому на самом деле служат корпорации, стали еще более актуальными.

Предыстория

Новым Робокопом в перезапуске будет не Алекс Мёрфи

Кот-император

21.06.2026

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Новый сериал снимет Джеймс Ван.

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17 июля 1987 года на экраны вышел тяжёлой походкой супергерой мира киберпанка.

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Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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