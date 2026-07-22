Сериал «Робокоп» получил зелёный свет!

Я всегда был огромным поклонником «Робокопа», и воплотить этот мир на телевидении — это моя мечта. То, что Пол Верховен создал в 1987 году, опередило свое время на десятилетия, и вопросы о технологиях, о личности и о том, кому на самом деле служат корпорации, стали еще более актуальными.