Вышел первый трейлер сборника фантастических короткометражек Нила Бломкампа («Район №9», «Элизиум»). Похоже, ему так хотелось поработать с актрисой Сигурни Уивер, что он пригласил её в другой проект после неудачи с собственным продолжением «Чужих».
Над короткометражками работает компания Oats Studio, которую возглавляет постановщик. Студия описывает проект как «творческий экспериментальный контент». Трудно сказать, о чём идёт речь — о содержании или формате. Короткометражки будут бесплатно распространяться через цифровой сервис Steam.
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