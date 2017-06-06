Вышел первый трейлер сборника фантастических короткометражек Нила Бломкампа («Район №9», «Элизиум»). Похоже, ему так хотелось поработать с актрисой Сигурни Уивер, что он пригласил её в другой проект после неудачи с собственным продолжением «Чужих».

Над короткометражками работает компания Oats Studio, которую возглавляет постановщик. Студия описывает проект как «творческий экспериментальный контент». Трудно сказать, о чём идёт речь — о содержании или формате. Короткометражки будут бесплатно распространяться через цифровой сервис Steam.

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Кот-редактор
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