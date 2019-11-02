Sony Pictures Animation анонсировала вторую часть мультфильма «Человек-Паук: Через вселенные» — она запланирована на 8 апреля 2022 года.

Около года назад продюсеры картины рассказывали о планах на сиквел. Они хотят показать сосредоточить историю на отношениях Майлза Моралеса и Гвен Стейси. Других подробностей о новом мультфильме пока нет — не исключено, что в сюжете может появиться и засветившийся в сцене после титров Человек-Паук 2099!

Кроме того, студия работает над спин-оффом про саму Гвен Стейси и её подруг — подробностей о картине тоже пока нет.

«Человек-Паук: Через вселенные» вышел в 2018 году. Её сюжет рассказывал о воплощениях Человека-Паука из разных вселенных, которые вместе боролись с Уилсоном Фиском. При бюджете в 90 миллионов долларов картина собрала в мировом прокате 375 миллионов. Создатели мультфильма удостоились ряда наград, включая «Оскар» за «Лучшую анимацию».