Синий Жук вернётся в продолжении «Супермена»

Супергерой Синий Жук, получивший сольный фильм в прежней киновселенной DC, вернётся на экраны и в её новой версии. Правда, как второстепенный персонаж в фильме про Супермена «Человек завтрашнего дня». Актёр в роли Синего Жука остаётся прежний: Шоло Маридуэнья. Всё это подтвердил режиссёр Джеймс Ганн.
Синий Жук, он же Хайме Рейес — герой комиксов DC, молодой латиноамериканец, получивший супергеройские силы от артефакта Скарабей, который создаёт суперкостюм. Фильм о Жуке, снятый Анхелем Мануэлем Сотой, вышел в 2023 году, получил хорошие оценки критиков, но провалился в прокате.