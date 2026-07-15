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Синий Жук вернётся в продолжении «Супермена»

Кот-император
15 июля 09:15
250
1 минута на чтение
Супергерой Синий Жук, получивший сольный фильм в прежней киновселенной DC, вернётся на экраны и в её новой версии. Правда, как второстепенный персонаж в фильме про Супермена «Человек завтрашнего дня». Актёр в роли Синего Жука остаётся прежний: Шоло Маридуэнья. Всё это подтвердил режиссёр Джеймс Ганн.
Синий Жук, он же Хайме Рейес — герой комиксов DC, молодой латиноамериканец, получивший супергеройские силы от артефакта Скарабей, который создаёт суперкостюм. Фильм о Жуке, снятый Анхелем Мануэлем Сотой, вышел в 2023 году, получил хорошие оценки критиков, но провалился в прокате.

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Инар Искендирова

24.08.2023

52024

Как ни странно, неоригинальность идёт картине только на пользу.

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Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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