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Скарлетт Йоханссон в первом трейлере новой части «Мира Юрского периода»

Андрей Квасков
5 февраля 16:08
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Universal Pictures представила первый трейлер следующей части серии фильмов «Мир Юрского периода» с подзаголовком «Возрождение».

События новинки развернутся спустя пять лет после «Господства»: экология Земли оказалась неблагоприятной для динозавров, вынудив оставшихся представителей вида жить в изолированных экваториальных условиях. В ходе истории люди обнаруживают в трех самых больших особях ключ к мощному лекарству, которое может спасти жизни.

Главные роли исполнили Скарлетт Йоханссон, Джонатан Бейли и Махершала Али. Режиссером выступает Гарет Эдвардс («Изгой-один», «Создатель»), а сценарий написал Дэвид Кепп («Парк Юрского периода», «Миссия невыполнима»).

Фильм выйдет 2 июля 2025 года.
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