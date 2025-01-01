Какие фильмы выйдут в 2025 году? Фантастика про космос и будущее

В этой подборке мы расскажем про традиционную кинофантастику о космосе, будущем, экспериментах и виртуальной реальности. 2025-й явно не станет лучшим годом для НФ, но кое-что интересное он сулит: пару экранизаций хороших книг и много возвращений любимых серий. На всякий случай остерегайтесь поддельных трейлеров: мы обнаружили, что ко многим ещё не вышедшим фильмам их нагенерили нейросетями целые пачки! В подборку вошли также и телефильмы, выходящие на стримингах. Мы решили не отделять их, потому что в них вложено не меньше труда и денег, а снимают их нередко режиссёры большого кино. А в условиях современного российского проката большинство фильмов всё равно проще смотреть онлайн.

Супергероям и фэнтези мы посвятим отдельные подборки.

Аватар: Огонь и пепел

Avatar: Fire and Ash

Когда? 19 декабря 2025.

Что? Планетарный романс, 3-й фильм серии «Аватар».

О чём? Земные колонисты выжимают ресурсы из девственной планеты Пандора. Племя местных жителей, на’ви, которое возглавил бывший землянин Джейк Салли, ищет помощи в борьбе с пришельцами у соседей. Но племя Пепла сильно отличается от прочих на’ви и может оказаться даже опаснее землян.

Кто? Великий Джеймс Кэмерон, создатель « Терминатора » и утопитель «Титаника». К знакомым лицам под цифровыми масками (Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Стивен Лэнг, Сигурни Уивер) присоединятся и другие. Новых на’ви сыграют Дэвид Тьюлис (Люпин из «Гарри Поттера») и Уна Чаплин («Табу», « Игра престолов »), которой досталась роль жестокой предводительницы племени Пепла.

Чего ждём? Как всегда, дивно красивый аттракцион компьютерной графики — почти мультфильм. На «Аватары» стоит ходить если не ради сюжета, то хотя бы ради визита на тёплую экзотическую Пандору посреди зимы.

Но «Огонь и пепел» может преподнести сюрприз и в сюжете. Авторы обещают , что впервые полноценно покажет «тёмную сторону» на’ви, которые до сих пор выглядели идиллическими благородными дикарями, живущими в гармонии с природой. Впервые Салли и компании нужно будет противостоять не землянам, а жестоким местным жителям.

В продолжениях нам также обещают раскрыть тайну волшебной девочки Кири, которую благодаря технологии захвата движения играет нестареющая Сигурни Уивер. Не факт, что это случится именно в «Огне и пепле». До финала ещё далеко: четвёртый «Аватар» запланирован на 2029 год, а пятый — аж на 2031-й, и многие сюжетные ходы могут приберечь и на эти фильмы. Но со слов продюсера Джона Ландау известно, что после «Огня и пепла» сюжет скакнёт вперёд во времени, а потом герои отправятся с Пандоры на Землю. Так что третью часть можно считать промежуточным финалом.

Читайте также Пандора, мир «Аватара»: создание, жители и монстры Алексей Ионов 20.12.2022 88033 Чем вдохновлялся Кэмерон, кто живёт на планете, как устроено общество на’ви и их кланы и почему они отвергают технологии.

Электрический штат

The Electric State

Когда? 14 марта 2025 на Netflix.

Что? Семейный киберпанк, экранизация книги-альбома художника Саймона Столенхага.

О чём? Мрачноватое будущее. Служившие для развлечения гигантские роботы восстали против хозяев и были разгромлены армией США. Посреди Америки, заваленной ржавыми останками гигантских машин, девушка Мишель в компании бродяги и робота поменьше ищет пропавшего брата.

Кто? Братья Энтони и Джо Руссо, режиссёры третьих четвёртых «Мстителей» — самых кассовых фильмов Marvel. Над ними же работали сценаристы Кристофер Маркус и Стивен Макфили. В главных ролях Милли Бобби Браун (Одиннадцать из сериала « Очень странные дела ») и Крис Пратт (Звёздный Лорд из « Стражей галактики »).

Чего ждём? Неожиданный фильм, который берёт за основу мрачную вселенную, созданную Столенхагом… и превращает в семейный блокбастер. Пожалуй, меньше всего мы ожидали увидеть в трейлере такой картины юмор и смешной экшен. Книга «Электрический штат» тянула скорее на серьёзный «ржавый киберпанк» в духе « Элизиума » и « Создателя ». Или даже на медитативную драму в техногенном антураже, какой была другая экранизация Столенхага — сериал « Байки из петли ».

Отступление от духа книги немного снижает наши ожидания. Возможно, братья Руссо сняли комедийный боевик там, где люди ждали серьёзное кино. Может, поэтому фильм и переехал на Netflix, хотя снимали его для кинотеатров. А может, это создатели тизера запихали в него все шутки и драки, какие нашли в фильме. В недавно вышедшем новом трейлере юмора поубавили, зато битвы роботов вышли на первый план. В любом случае на экранизацию работ хорошего художника руками именитых режиссёров стоит посмотреть: по крайней мере, она сулит нечто необычное.

Микки 17 (да, опять)

Mickey 17

Когда? 18 апреля 2025.

Что? Научная фантастика. Экранизация книги Эдварда Эштона.

О чём? Микки — доброволец, который не глядя подписался на безумный эксперимент. Он будет работать на другой планете и в космосе, а для этого станет по-своему бессмертным. Каждый раз после гибели его будут возрождать в теле клона, сохранившего все воспоминания. Проблемы начнутся, когда нового клона выпустят слишком рано, пока старое тело ещё живо.

Кто? По Чун-Хо, пожалуй, самый титулованный режиссёр Кореи — первый иностранец, получивший «Оскар» за лучший фильм (триллер «Паразиты»). Впрочем, до этого он был известен как раз фантастикой, часто с западными актёрами: « Сквозь снег », «Окча», «Чудовище». В роли Микки — Роберт Паттинсон, который за последнее время и сыграл Бэтмена, и стал звездой независимого кино.

Чего ждём? Что наконец выйдет фильм, который был в наших ожиданиях на 2024 год. За это время появился трейлер, и стало ясно, что, несмотря на похожую завязку, «Микки» не будет копией «Луны-2112». Теперь он скорее кажется комедийной версией «Шестого дня» с Шварценеггером, где людей возрождали по такому же принципу. Только По Чун-Хо подобную историю рассказывает в шутку, сатирически высмеивая бездушную бюрократию и с чёрным юмором обыгрывая многочисленные смерти Микки.

Бегущий человек

Running Man

Фотожаба с Пауэллом вместо Арни. Кадров из фильма или со съёмок пока нет © joblo

Когда? 21 ноября 2025.

Что? Антиутопия. Экранизация романа Стивена Кинга.

О чём? Мрачное будущее, в Америке тоталитаризм и нищета. Чтобы заработать на лечение умирающей дочери, бедняк Бен Ричардс соглашается участвовать в телешоу «Бегущий человек». Его участников объявляют врагами народа, и на них начинают охоту все любители пострелять в живую дичь.

Кто? Режиссёром будет Эдгар Райт, некогда король британской комедии («Зомби по имени Шон», «Типа крутые легавые», «Армагеддец»), сейчас работающий в самых разных жанрах. Ричардса играет Глен Пауэлл («Смерч 2», «Топ Ган: Мэверик»). У остальных персонажей нет имён, только определения: Джош Бролин — «жестокий продюсер», Ли Пейс — «главный охотник», Кэти О’Брайан — «участница соревнования».

Чего ждём? Услышав об этом проекте, все первым делом вспоминают фильм 1987 года со Шварценеггером, очень вольную интерпретацию того же романа. Но Райт обещает снять не ремейк, а более точную экранизацию Кинга. Поэтому в разделе «О чём» у нас пересказ именно книги — без бунтаря-вертолётчика, тюрьмы, гладиаторов с бензопилами и прочих фантазий старого фильма. Ждём более сдержанную и серьёзную адаптацию — хотя совсем без фирменного райтовского юмора наверняка не обойдётся.

Кстати, по сюжету книги действие происходило именно в далёком 2025 году. Если Райт успеет к сроку, премьера будет символичной.

Мир юрского периода: Возрождение

Jurassic World Rebirth

Когда? 2 июля 2025.

Что? Фильм про динозавров. Уже седьмой в серии «Парк юрского периода».

О чём? С событий предыдущего «Мира юрского периода» прошло пять лет. Динозавры ещё живут по всему миру, но только в отдалённых уголках, где нашлись подходящие условия. Спецагенту Зоре Беннетт поручили добыть ДНК трёх самых гигантских динозавров. Но операция идёт кувырком, и Зора оказывается на необитаемом острове. Там её встречает семья выживших после кораблекрушения — и, конечно, злые голодные динозавры.

Кто? Гарет Эдвардс, режиссёр «Изгоя-один» и «Годзиллы», снимает фильм по сценарию Дэвида Кеппа — сценариста двух первых, ещё спилберговских « Парков юрского периода ». В главных ролях Скарлетт Йоханссон и Махершала Али.

Чего ждём? Несмотря на «Мир» в названии, это не четвёртая часть серии Колина Треворроу, а, скорее, мягкий перезапуск. Никто из героев «Мира», а равно и «Парка», в новом фильме, видимо, не появится. Для серии это скорее плюс: ей не помешает обновление. В последнем «Мире» сценаристы не знали, чем занять толпу персонажей, и давили на ностальгию, забывая о главном, за чем пришли зрители: о динозаврах. Сюжет в духе « Острова черепа » — вооружённые люди против диковинных тварей — позволит сосредоточиться именно на них.

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Трон: Арес

Tron: Ares

Когда? 10 октября 2025.

Что? Кибербоевик, третий фильм в серии «Трон».

О чём? О виртуальной реальности внутри компьютера, где обитают программы в форме людей. Программу Арес отправляют из компьютерного в реальный мир выполнить важную миссию.

Чего ждём? Фильм почти не связан с предыдущими частями «Трона». Нам обещают лишь камео Джеффа Бриджеса в роли Флинна, главного героя первого фильма, в остальном актёры, персонажи и история новые. Но очень похоже, что за основу сюжета всё-таки взяли некоторые идеи для сиквела к « Трону: Наследие ». Раз там нам показали, что не только люди могут оцифровываться в виртуальность, но и программы — обретать плоть и кровь, логично в третьем фильме развить эту идею.

От таких режиссёра и сценариста многого ожидать не будем. Высока вероятность, что получится один из случаев, когда на съёмках фактически командует главный актёр, а не режиссёр. Но всё же возвращения «Трона» мы ждали давно. И первый, и второй фильм стали своего рода иконами стиля и законодателями мод — каждый в свою эпоху. Сможет ли третий?

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Звёздный путь: Секция 31

Star Trek: Section 31

Когда? 24 января 2025 на Paramount+.

О чём? Филиппа Папагеоргиу — злой двойник капитана Папагеоргиу из параллельной вселенной и в прошлом императрица тамошней Земли — поселилась в нашем мире. Тут она вступила в Секцию 31 — секретную спецслужбу Звёздного Флота по борьбе с угрозами Федерации. Но угроза пришла откуда не ждали: Алок, другой агент Секции 31, хочет отомстить бывшей императрице за все её прегрешения, которые Федерация простила, а он — нет.

Кто? Режиссёром стал Крэйг Суини, один из создателей сериала «Дискавери». В роли Папагеоргиу, как прежде, оскароносная Мишель Йео (« Всё везде и сразу », «Крадущийся тигр, затаившийся дракон»). Больше никого из героев «Дискавери» не обещали, остальные актёры новые. Алока, главного антагониста, играет Омари Хардвик («Выстрел в пустоту», « Армия мертвецов »).

Чего ждём? Трекки, не спешите радоваться: это не возвращение «Звёздного пути» в большое кино, а лишь стриминговое дополнение к «Дискавери». Мишель Йео ещё с первого сезона просила у продюсеров Paramount отдельный сериал про Филиппу. Те охотно поработали со звездой, но по-своему. В «Дискавери» ей выделили новую героиню вместо погибшей изначальной Папагеоргиу и подсюжет про её службу в Секции 31. Но на целый сериал не решились, ограничившись полнометражкой — возможно, с расчётом развить идею в случае успеха.

Увы, трейлер похоронил шансы на то, что «Секция 31» понравится поклонникам «Звёздного пути». Тщетно авторы пытаются привлечь их отсылками — так, в фильме будут капитан Рэйчел Гарретт из « Нового поколения » и раса хамелеоидов из полнометражки «Неоткрытая страна». Но фильмы смотрят не ради отсылок, а чтобы вернуться в любимую вселенную, и вот этого ждать не стоит. Трудно представить что-то более далёкое от «Звёздного пути», чем шпионские разборки в ночных клубах под поп-музыку.

Лило и Стич

Lilo & Stitch

Когда? 23 мая 2025.

Что? Фантастическая сказка. Ремейк диснеевского мультфильма 2002 года.

О чём? Гавайская девочка-сирота Лило встретила маленького лилового пришельца Стича и подружилась с ним. Вот только Стич не просто милый пушистик. Он создан вселенским суперзлодеем Джамбой, чтобы нести разрушение. И хотя Лило удалось пробудить в Стиче добрые чувства, он всё ещё ходячее супероружие, которое ищет космическая полиция.

Кто? Дин Флейшер Кэмп снял одну из самых странных и притом милых киносказок последних лет — «Марсель, ракушка в ботинках». Несмотря на крохотную фильмографию, этого хватило, чтобы получить приглашение в Disney. Стича снова озвучил его создатель — один из режиссёров оригинального мультфильма Крис Сандерс. А злодея Джамбу играет Зак Галифианакис.

Чего ждём? Стич — космический пришелец, и только поэтому фильм попал в подборку «научной» фантастики, а не киносказок. В остальном он не отличается от ремейков, которые продолжает щедро лить на нас студия Уолта Диснея.

Рассчитаны они, конечно, не на любителей фантастики, а на детей: для них ремейк станет первым знакомством с Лило и Стичем (которого нам уже показали в тизере, и выглядит он мило, но немного игрушечно). Не факт, что оно будет удачным, но участие многообещающего режиссёра и создателя оригинала заставляет верить в лучшее.

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