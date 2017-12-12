Скучаете по «Игре престолов»? Посмотрите этот ролик про драконов с Blu-ray диска!

Скучаете по «Игре престолов»? Посмотрите этот ролик про драконов с Blu-ray диска!

Несколько дней назад актриса Софи Тёрнер рассказала, что заключительный сезон «Игры престолов» выйдет лишь в 2019 году. Лучший способ скоротать ожидание — это либо пересматривать уже вышедшие сезоны, либо глянуть дополнительные материалы, которые выкладываются на Blu-ray дисках.

Анимационный ролик под названием «Драконья яма» (The Dragonpit) — как раз один из них. Он рассказывает историю Драконьей ямы — её мы видели в седьмом сезоне «Игры престолов». Текст читают Конлет Хилл (Варис) и Антон Лессер (Квиберн).

Если вам этого мало, то обязательно обратите внимание на другой ролик с диска — его HBO не выкладывали в Сеть полностью, лишь небольшой отрывок. 45-минутный мини-сериал Conquest & Rebellion рассказывает о взлёте и падении дома Таргариенов.