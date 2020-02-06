Портал Geeks WorldWide сообщает, что Джордж Миллер готов вернуться в постапокалиптическую вселенную «Безумного Макса». И не просто готов — по данным источника, постановщику одобрили производство следующего фильма, съёмки которого должны начаться осенью в Австралии.

Пока что режиссёр работает над лентой «Три тысячи лет тоски» (Three Thousand Years of Longing), где снимаются Идрис Эльба и Тильда Суинтон. Официально Warner Bros. не подтверждала работу над новой частью «Макса». Да и пока неизвестно, вернётся ли к главной роли Том Харди.

После выхода «Дороги ярости» Миллер вместе со студией судился с Warner Bros., которая якобы задержала выплаты семи миллионов долларов. Одна из причин конфликта была в том, как кинокомпания и дистрибьютор оценивали расходы на фильм. Подробнее мы писали об этом в апреле 2018-го.

«Безумный Макс: Дорога ярости» вышла в 2015 году. При бюджете в 150 миллионов (по данным Box Office Mojo) картина собрала 374 миллиона. Картина многократно попадала в списки лучших как за год, так и за десятилетие — например, в рейтинге IndieWire, CNET или Slant. По версии читателей МФ «Дорога ярости» заняла второе место в списке лучших фильмов десятилетия.