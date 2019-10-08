Издание CNET, специализирующееся на новостях технологий, массовой культуре и науке, запустило спецпроект, в котором подготовило несколько списков самых лучших и влиятельных произведений за последние 10 лет. Первым таким постом стали «30 лучших фильмов десятилетия», куда вошло неожиданно много фантастики и драмы.

Так, например, в топ-5 вошли мультфильм «Человек-Паук: Через вселенные», «Безумный Макс: Дорога ярости» и «Прочь». Они обогнали драмы вроде «Леди Бёрд», «Фаворитки» и «Ромы». В десятку лучших также попала супергероика «Чёрная Пантера» и научная фантастика «Из машины».

  1. «Безумный Макс: Дорога ярости» (2015)
  2. «Человек-Паук: Через вселенные» (2018)
  3. «Отрочество» (2014)
  4. «Прочь» (2017)
  5. «Леди Бёрд» (2017)
  6. «Фаворитка» (2018)
  7. «Рома» (2018)
  8. «Чёрная Пантера» (2018)
  9. «Из машины» (2015)
  10. «Мастер» (2012)
  11. «Она» (2013)
  12. «Лунный свет» (2016)
  13. «Социальная сеть» (2010)
  14. «Драйв» (2011)
  15. «Форма воды» (2017)
  16. «Мстители: Война бесконечности» (2018)
  17. «Начало» (2010)
  18. «Бёрдмен» (2014)
  19. «В центре внимания» (2015)
  20. «История игрушек 3» (2010)
  21. «Реинкарнация» (2018)
  22. «Реальные упыри» (2015)
  23. «12 лет рабства» (2013)
  24. «Одержимость» (2014)
  25. «Аннигиляция» (2018)
  26. «Зови меня своим именем» (2017)
  27. «Ведьма» (2016)
  28. «Охота на дикарей» (2016)
  29. «Звёздные войны: Пробуждение Силы» (2015)
  30. «Чудо-Женщина» (2017)

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