Издание CNET, специализирующееся на новостях технологий, массовой культуре и науке, запустило спецпроект, в котором подготовило несколько списков самых лучших и влиятельных произведений за последние 10 лет. Первым таким постом стали «30 лучших фильмов десятилетия», куда вошло неожиданно много фантастики и драмы.
Так, например, в топ-5 вошли мультфильм «Человек-Паук: Через вселенные», «Безумный Макс: Дорога ярости» и «Прочь». Они обогнали драмы вроде «Леди Бёрд», «Фаворитки» и «Ромы». В десятку лучших также попала супергероика «Чёрная Пантера» и научная фантастика «Из машины».
- «Безумный Макс: Дорога ярости» (2015)
- «Человек-Паук: Через вселенные» (2018)
- «Отрочество» (2014)
- «Прочь» (2017)
- «Леди Бёрд» (2017)
- «Фаворитка» (2018)
- «Рома» (2018)
- «Чёрная Пантера» (2018)
- «Из машины» (2015)
- «Мастер» (2012)
- «Она» (2013)
- «Лунный свет» (2016)
- «Социальная сеть» (2010)
- «Драйв» (2011)
- «Форма воды» (2017)
- «Мстители: Война бесконечности» (2018)
- «Начало» (2010)
- «Бёрдмен» (2014)
- «В центре внимания» (2015)
- «История игрушек 3» (2010)
- «Реинкарнация» (2018)
- «Реальные упыри» (2015)
- «12 лет рабства» (2013)
- «Одержимость» (2014)
- «Аннигиляция» (2018)
- «Зови меня своим именем» (2017)
- «Ведьма» (2016)
- «Охота на дикарей» (2016)
- «Звёздные войны: Пробуждение Силы» (2015)
- «Чудо-Женщина» (2017)
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Много признанной культовой классики, полнометражных аниме и, что неожиданно, советских картин.
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