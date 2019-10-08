Издание CNET, специализирующееся на новостях технологий, массовой культуре и науке, запустило спецпроект, в котором подготовило несколько списков самых лучших и влиятельных произведений за последние 10 лет. Первым таким постом стали «30 лучших фильмов десятилетия», куда вошло неожиданно много фантастики и драмы.

Так, например, в топ-5 вошли мультфильм «Человек-Паук: Через вселенные», «Безумный Макс: Дорога ярости» и «Прочь». Они обогнали драмы вроде «Леди Бёрд», «Фаворитки» и «Ромы». В десятку лучших также попала супергероика «Чёрная Пантера» и научная фантастика «Из машины».