Инсайдер Джереми Конрад, публикующий новости о Marvel и «Звёздных войнах», с ссылкой на свои источники рассказал, что в одном из грядущих сериалов Lucasfilm может появиться Доктор Афра.
Конрад напомнил слова главы Disney Роберта Айгера, который ранее подтвердил, что у студии в работе есть сериалы уже помимо известных — а пока мы знаем про «Мандалорца», про шоу о Кеноби и о приквеле «Изгой-один».
Челли Афра — один из самых популярных у сообщества персонажей эпохи Disney. Впервые она появилась в серии комиксов «Дарт Вейдер» в ране Гиллена. Сперва она напоминала молодого Хана Соло (или, скорее, Индиану Джонса) — в том числе и по роду занятий, ведь Афра занималась «чёрной археологией» и поисками утраченного оружия. А вот с моральной точки зрения не всё так благородно — она не чуралась «грязной работы», беря заказы у самого Дарта Вейдера. А её спутниками стали «злые» дроиды, своего рода «тёмные» версии R2-D2 (замаскированный дроид-убийца) и C-3P0 (дроид-дознаватель с пыточными инструментами). В дальнейшем Афра получила собственную серию комиксов.
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