Инсайдер Джереми Конрад, публикующий новости о Marvel и «Звёздных войнах», с ссылкой на свои источники рассказал, что в одном из грядущих сериалов Lucasfilm может появиться Доктор Афра.

Конрад напомнил слова главы Disney Роберта Айгера, который ранее подтвердил, что у студии в работе есть сериалы уже помимо известных — а пока мы знаем про «Мандалорца», про шоу о Кеноби и о приквеле «Изгой-один».

Челли Афра — один из самых популярных у сообщества персонажей эпохи Disney. Впервые она появилась в серии комиксов «Дарт Вейдер» в ране Гиллена. Сперва она напоминала молодого Хана Соло (или, скорее, Индиану Джонса) — в том числе и по роду занятий, ведь Афра занималась «чёрной археологией» и поисками утраченного оружия. А вот с моральной точки зрения не всё так благородно — она не чуралась «грязной работы», беря заказы у самого Дарта Вейдера. А её спутниками стали «злые» дроиды, своего рода «тёмные» версии R2-D2 (замаскированный дроид-убийца) и C-3P0 (дроид-дознаватель с пыточными инструментами). В дальнейшем Афра получила собственную серию комиксов.

Читайте также

«Мандалорец», «Кеноби», «Мисс Марвел» и «Лунный рыцарь»: что показал Disney на D23 Expo?

«Мандалорец», «Кеноби», «Мисс Марвел» и «Лунный рыцарь»: что показал Disney на D23 Expo?

 24.08.2019

Громкие анонсы по «Звёздным войнам» и сериалам Marvel. И кое-что из утечек.

Черновик 385

«Мандалорец», серия 1: звёздная война… никогда не меняется

 12.11.2019

Первый эпизод нового сериала старательно вызывает ностальгию по старым «Звёздным войнам», но концовка преподносит сюрприз.

Черновик 480

«Мандалорец», серия 2 «Дитя»: «Оружие — моя религия!»

 16.11.2019

Новая серия лучше раскрывает главного героя и возвращает старых добрых мандалорцев из Расширенной вселенной.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Показать комментарии ()

Подпишитесь на нашу рассылку!

Рассылка Мира фантастики

Самое интересное из мира фантастики за неделю — коротко.

Всем подписчикам — электронная книга от «ЛитРес» и скидка 25% на весь каталог! Акция продлится до 30 ноября 2019 года.