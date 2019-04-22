Портал Making Star Wars, известный по публикациям новостей и, как правило, достоверным утечкам, сообщает удивительный слух о девятом эпизоде «Звёздных войн». По его данным, помимо зловещего Императора Палпатина (его подтвердил режиссёр Джей Джей Абрамс) в картине появится ещё один герой.
Автор оригинальной заметки просит лишний раз не спойлерить другим зрителям — и мы его поддерживаем. Даже если информация Making Star Wars неверна, то писать в комментариях об этом всё равно не стоит.
В российский прокат «Скайуокер. Восхождение» выйдет 19 декабря.
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