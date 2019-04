Фанатская теория: кто такая Рей? Отвечают таинственный корабль и пророчество об Избранном

12 апреля Disney показала первый тизер девятого эпизода «Звёздных войн» — The Rise of Skywalker (у нас подзаголовок получил название «Скайуокер. Восход»). Некоторые поклонники обратили внимание, что в ролике на несколько мгновений появился космический корабль, похожий на тот, что мы видели ранее из видения Рей. Автор Entertainment Weekly Энтони Брезникэн считает, что судно вкупе с ещё несколькими деталями может пролить свет на происхождение Рей.

Прежде всего, Брезникэн вспоминает, при каких обстоятельствах героиня видела этот космический корабль ранее. Очень похоже, что это тот же самый улетающий с Джакку корабль, на который смотрит маленькая Рей в видении из «Пробуждения Силы».

Брезникэн считает, что корабль определённо улетал с Джакку, а маленькую Рей просто бросили на планете по какой-то причине. Автор заметки уверен, что в фильме нам покажут само судно и тех, кто им управляет. Он также выдвигает предположение, что слова Кайло Рена о родителях Рей ложны — с определённой точки зрения. Ученик Сноука мог говорить не о биологических родителях, а тех, кто воспитывал девушку на Джакку — речь как раз может идти о «пьянчугах».

По мнению Брезникэна, на самом деле Джей Джей Абрамс и Райан Джонсон работают в тандеме, и в сюжете никаких противоречий нет — Абрамс не уводит в сторону линию Джонсона, а логично её продолжает. Автор заметки предлагает вспомнить один из ключевых образов «Последних джедаев» — там, где Рей видит множество собственных отражений. Итак, по версии Брезникэна, Рей — это клон.

Что если Рей — часть эксперимента по искусственному созданию чувствительных к Силе воинов?

В какой-то степени это может звучать логично, ведь во вселенной «Звёздных войн» клонирование — обычное дело. К своему объяснению автор заметки добавляет ещё один образ — слова Люка из трейлера «Теперь в тебе живут тысячи поколений…» / «A thousand generations live in you now …» (В официальном дубляже: «Ты обрела мудрость тысячи поколений…»). Брезникэн считает, что Рей могли создать «силы зла», но она вышла из-под их контроля, и поэтому её бросили как часть неудачного эксперимента на Джакку.

Возможно, так она и оказалась брошенной на Джакку. И вдруг окажется, что у Рей нет родителей, но она генетически связана с персонажами, которых мы знаем — некоторых мы любим, некоторых боимся. Что если «Восхождение Скайуокера» произойдет внутри нее? Может, она станет тем самым Избранным, что выбрал свет.

В пользу своей теории автор заметки приводит полный текст пророчества об Избранном, который появился в новом недавнем романе Клаудии Грей «Учитель и ученики» — про Квай-Гона и Оби-Вана. Это первый дословный текст, из-за которого Совет джедаев решил, что Энакин может быть Избранным.

Лишь пожертвовав многими джедаями, Орден очистится от греха, свершенного против безымянного. Опасность прошлого не осталась в прошлом, а спит в яйце. Когда яйцо треснет, угроза нависнет над всей галактикой. Когда занеможет сама Сила, прошлое и будущее должны разделиться и слиться. Придет Избранный, рожденный без отца, и благодаря ему абсолютный баланс в Силе восстановится.

Брезникэн считает, что пророчество относится скорее к Рей, чем к Энакину. Например, «яйцо» может означать пробирку клонов. То же самое можно сказать и про Избранного, рождённого без отца.

«Разделиться» в этой парадоксальной фразе может относиться к умственному отклонению клона, а «слиться» — намекает на несколько элементов, из которых и сотворено это новое создание, девочка-мусорщица, никто из ниоткуда, которая явится из ничего и спасет галактику.

Автор заметки отмечает, что все его размышления — это просто теория и размышления, основанные на имеющейся информации, никаких инсайдов у него нет.

Спасибо за наводку и перевод цитат сообществу Star Wars: Niemand’s Shadowfeed.