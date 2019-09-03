Редактор издания Bleeding Cool с ссылкой на источник сообщает, что в 2020-м издательство DC планирует ввести темнокожего супергероя, который наденет маску Бэтмена вместо Брюса Уэйна.

Автор не знает, о каком именно персонаже идёт речь. Он точно исключает Дюка Томаса, одного из молодых помощников Бэтмена. Теоретически, роль Бэтмена может занять кто-то из существующих супергероев — Чёрная молния (управляет электричеством, у него есть свой сериал на «Сидабе») или Бэтвинг (напарник Бэтмена Люк Фокс, сын Люциуса). Или плащ Тёмного рыцаря наденет новый герой.

Редактор отмечает, что в Marvel уже не раз главные герои передавали свои костюмы темнокожим напарникам — Майлз Моралес в «Человеке-Пауке» (он так вообще своего мультфильма удостоился), Сэм Уилсон получал роль Капитана Америка (это отразили в заключительных сценах «Мстителей: Финал»). А во вселенной комиксов оригинального Ника Фьюри и вовсе заменил Ник Фьюри младший, его темнокожий сын (настоящее имя — Маркус Джонс, речь не про Фьюри из вселенной Ultimate). У DC маску того же Роршаха примерил темнокожий парень, сын психотерапевта Роршаха.

На «Земле-2» в комиксах DC уже появлялся темнокожий Супермен, а темнокожую Чудо-женщину мы видели в комиксах Injustice.