Disney и Lucasfilm продолжают развивать вселенную «Звёздных войн». Они приглашают к своим проектам самых разных актёров и режиссёров, чтобы те привнесли в сагу что-то новое. Правда, порой то и дело случаются «творческие разногласия», из-за чего смелые образы и идеи так и не находят воплощения. Правда, поговаривают, что Lucasfilm всё же решатся на некоторые эксперименты.
В последнее время появилась новая волна слухов о том, что рестлер и актёр Дуэйн «Скала» Джонсон может присоединиться к актёрскому составу одного из будущих спин-оффов «Звёздных войн». Эти спекуляции основаны на занимательном факте — официальный аккаунт Star Wars в твиттере подписался на Скалу. Разумеется, за этим наблюдением может и вовсе ничего не скрываться! Однако интернет такое не прощает, и в Сети уже появилось несколько забавных фотоколлажей, показывающих, как мог бы выглядеть актёр в «Звёздных войнах»:
Фанаты также заметили, что Скала был не единственным актёром, на которого подписался официальный аккаунт. В список вошли актриса Розарио Доусон (сериалы Marvel/Netflix) и актёр Камерон Монахэн («Готэм», «Бесстыдники»).
А как вы считаете, кого могли бы сыграть эти трое? Например, в «Моане» Скала показал, что прекрасно умеет озвучивать персонажей и даже неплохо поёт, — так почему бы ему не озвучить какого-нибудь инопланетянина?
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