После провала новой «Фантастической четвёрки» в 2015 году о сиквеле фильма пришлось забыть. Однако теперь появился слух, что студия Fox может снять еще один перезапуск, который будет основан на неопубликованном комикса Марка Миллара Kindergarten Heroes. Об этом сообщает портал Bleeding Cool.

Ещё в июне слухи также говорили, что студия намерена снять ребут, который был бы более дружелюбным и похожим на нового «Человека-паука». По словам внутреннего источника, основой этого перезапуска и должен стать комикс Миллара. В 2013 году Миллар предлагал студии эту историю, и они заинтересовались ей.

Сюжет будет сосредоточен вокруг Франклина и Валерии, детей Рида Ричардса и Сюзан Шторм, к которым присоединятся Существо и Джонни Шторм. Не известно, появятся ли в перезапуске сами Рид и Сью.

За сценарий, опять-таки по слухам, отвечает Сэт Грэм-Смит («Гордость и предубеждение и зомби», «Линкольн — охотник на вампиров»). Весь будущий фильм описывается как киноверсия «Суперсемейки».

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