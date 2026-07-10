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Слух: HBO отказались от сценария новой экранизации «V значит Вендетта»

Кот-император
10 июля 09:40
196
1 минута на чтение
Канал HBO отказался от сценария сериала по антиутопическому комиксу «V значит Вендетта», который написал Пит Джексон (не путать с режиссёром Питером Джексоном). Об этом сообщает собиратель инсайдерских слухов Джефф Снайдер. По его информации, Джексон написал сценарий с историческим уклоном (что бы это ни значило), а HBO хотело более современный.
Отказ от конкретного сценария не означает отказа от экранизации в целом. HBO скорее всего продолжит работу с другим сценаристом.
«V значит Вендетта» — антиутопия о мрачном мире, в котором власть в Британии захватил местный аналог фашистов и установил диктатуру. С ней борется таинственный народный мститель в маске и костюме Гая Фокса. По этому комиксу в 2006 году уже выходил успешный фильм, который, правда, заметно смягчил первоисточник.

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Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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