Слух: HBO отказались от сценария новой экранизации «V значит Вендетта»

Канал HBO отказался от сценария сериала по антиутопическому комиксу «V значит Вендетта», который написал Пит Джексон (не путать с режиссёром Питером Джексоном). Об этом сообщает собиратель инсайдерских слухов Джефф Снайдер. По его информации, Джексон написал сценарий с историческим уклоном (что бы это ни значило), а HBO хотело более современный.

Отказ от конкретного сценария не означает отказа от экранизации в целом. HBO скорее всего продолжит работу с другим сценаристом.